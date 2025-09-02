Bonner é aplaudido de pé por redação após anunciar saída do Jornal Nacional

William Bonner foi aplaudido de pé pela redação do Jornal Nacional ao fim da edição dessa segunda-feira, dia 1º, do telejornal. O âncora e editor-chefe anunciou o fim de sua trajetória no JN, após quase 30 anos na bancada.

O registro foi compartilhado no Instagram por Beatriz Bonemer, filha de William e Fátima Bernardes, que acompanhava o pai no estúdio. Bonner permanece no jornalístico até o dia 3 de novembro. César Tralli assume sua posição a partir de então.

Segundo Bonner, sua saída do JN já vinha sendo trabalhada internamente há cinco anos, e a decisão partiu de um desejo seu de ter mais tempo para a vida pessoal e para os filhos. A partir de 2026, ele passa a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Outros telejornais da Globo também serão afetados pela mudança.