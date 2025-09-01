Val Marchiori inicia tratamento contra o câncer de mama

Ao lado dos filhos gêmeos Eike e Victor e do marido, o advogado Amilton Augusto, a socialite e empresária Val Marchiori se internou na unidade do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, para dar início ao tratamento de um câncer de mama recentemente diagnosticado.

Nas redes sociais, Val postou: "Ao lado dos meus filhos, sou mais forte". Em outro story, ela registrou: "A presença deles me fortalece, me dá coragem e me lembra que o amor é o remédio mais poderoso. Não é fácil, mas com fé em Deus e com essa família linda comigo, sei que vou vencer essa batalha".

A ex-participante do reality Mulheres Ricas revelou na semana passada o diagnóstico de câncer. Ela contou aos seus seguidores que precisará fazer uma cirurgia e que está sob os cuidados do oncologista Fernando Maluf, que tratou outros famosos como a atriz Ana Furtado, a cantora Simony e o apresentador Celso Portiolli.