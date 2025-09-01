'Depois da Caçada', com Julia Roberts, estará na Abertura do festival do Rio

O filme Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, abrirá a 27.ª edição do Festival do Rio, que neste ano ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro, marcando o início dos 11 dias de festival.

O longa será apresentado ao público do festival logo após a sua estreia mundial no Festival de Veneza. Será o terceiro filme de Guadagnino a ser exibido no evento carioca, depois de Me Chame Pelo Seu Nome e Melissa P.

A exibição de Depois da Caçada será no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, palco da Gala de Abertura do Festival. Os ingressos para a sessão ainda não estão disponíveis.