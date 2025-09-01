Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada

O ator Dado Dolabella se pronunciou após ser condenado à prisão por agredir uma ex-namorada, que também é sua prima, em 2020. Neste sábado, 30, Dado publicou um comunicado no Instagram afirmando repudiar "qualquer forma de violência".

O artista foi condenado a 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto, segundo informações do g1. O processo corre em segredo de Justiça.

Na sexta-feira, 29, a defesa do ator já havia publicado um pronunciamento contestando a condenação e afirmando que irá recorrer da decisão. Leia a nota completa mais abaixo.