Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação para filme 'The wizard of the Kremlin'

Ele disse que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível. Law também disse anteriormente que não entrou no projeto ingenuamente, e que também não teme repercussões por sua interpretação.

"Eu me senti seguro nas mãos de Olivier", disse Law. "Esta é uma história que seria contada de maneira inteligente, com nuances e consideração. Não estávamos buscando controvérsia por controvérsia." Law, que usou próteses para sua transformação, disse que seu Putin é "um personagem em uma história muito maior." "Não estávamos tentando definir nada sobre ninguém", acrescentou. "O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara."

Law assegurou que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse do personagem". "O filme é muito sobre como a política moderna, a política do século 21, foi inventada", disse Assayas. "O que está acontecendo agora não é apenas aterrorizante, mas é ainda mais aterrorizante pelo fato de que não encontramos a resposta."

A produção ocorreu na Letônia, pois eles não puderam filmar na Rússia. Ele acrescentou: "The Wizard of the Kremlin não é tanto um filme político quanto é um filme sobre política - e a perversidade de seus métodos, que agora nos mantêm a todos reféns."

O filme, com duração de duas horas e meia, é um olhar exaustivo sobre a carreira de Putin, que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas.