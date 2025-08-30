Verissimo: Velhinha de Taubaté 'morreu' por conta do Mensalão em 2005; relembre

Em seguida, relembrava que a fama da personagem tinha surgido no governo Figueiredo, o último presidente do regime militar, e, desde então, acreditado em nomes como Delfim Netto, José Sarney e Fernando Collor. "A velhinha sempre acompanhou política e acreditou em todos os governos desde o de Getúlio Vargas".

Verissimo ainda destacava informações de sua sobrinha Suzette, dizendo que "a Velhinha já tivera um pequeno acidente vascular ao saber da compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, em quem ela acreditava muito". A senhora de Taubaté estava acompanhando as CPIs e "acreditava que como todos estavam dizendo a verdade a crise acabaria logo, mas ultimamente começara a dar sinais de desânimo e, para grande surpresa da sobrinha, descrença".

"A Velhinha acreditara em Lula desde o começo e até rebatizara o seu gato, que agora se chamava Zé. Acreditava principalmente no Palocci. Ela morreu na frente da televisão, talvez com o choque de alguma notícia. Mas a polícia mandou os restos do chá que a Velhinha estava tomando com bolinhos de polvilho para exame de laboratório. Pode ter sido suicídio", encerrava Luis Fernando Verissimo.

Por que Verissimo 'matou' a Velhinha de Taubaté

Àquela época, o escritor fez parte da 11.ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. O Estadão cobria o evento e conversou com Verissimo a respeito do tema. Foi uma forma lúdica que o autor encontrou para demonstrar sua indignação com denúncias de corrupção envolvendo o governo federal no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente.

"Nem o ministro Palocci merece mais confiança. Não se trata apenas de uma ameaça à existência de um partido, o PT, mas comprova a existência de uma oposição movida a ideologia que pretende acabar totalmente com a esquerda no Brasil", justificava Luis Fernando Verissimo.