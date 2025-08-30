'Família Brasil', um clássico de Luis Fernando Verissimo, teve fim lamentado por cartunistas

- O neto

A repercussão do fim da Família Brasil

À época, o Estadão entrou em contato com diversas figuras do mundo dos quadrinhos e dos cartuns. A obra do autor, como de costume, foi reverenciada com unanimidade. Para o colega Ziraldo, a Família Brasil representava a facilidade "extraordinária" de Luis Fernando em perceber o que ocorria ao seu redor: "O Verissimo nunca faz uma piada pela piada".

O historiador e quadrinista André Toral lamentava: "Um homem discreto, calmo e inteligente que gosta de jazz, cria um humor fino, algo cínico e sempre trazendo a perplexidade do cidadão comum com a política e com o nosso tempo. Que pena o fim da Família."

"Allan Sieber, autor gaúcho, elogiava os desenhos "sem malabarismos" do autor: "A Família Brasil é uma classe média que não existe mais na nossa cansada pátria". O ilustrador Benett também comentava: "É melancólico não ter mais essa tira, especialmente nesse momento sombrio que o País está vivendo".

Fabiane Langona, quadrinista e chargista gaúcha, destacava que a obra de Verissimo fazia "parte da formação basal de grande parte dos viventes" do Rio Grande do Sul. "Lembro do quão intrigada fiquei nessa época quando percebi que um cartunista não precisa, necessariamente, desenhar eruditamente para ser genial".