'Altas Horas' deste sábado (30) traz Maisa, Juliana Paes e Gianecchini entre os convidados

O Altas Horas deste, sábado, 30, traz como convidados Juliana Paes, Maisa Silva, Reynaldo Gianecchini, Guga Chacra, Dilsinho e a banda Playing For Change. Entre as músicas presentes na atração estão Listen To The Music, Fly Like an Eagle e Stand By Me, por parte do Playing For Change, e Maravilha Te Amar, Cheia de Manias, Péssimo Negócio e A Lenda, por Dilsinho.

Maisa Silva comemora seus 20 anos de carreira, relembrando seus primeiros momentos na TV, enquanto Gianecchini e Juliana falam sobre a novela em que fizeram suas estreias na Globo, Laços de Família. Guga Chacra fala sobre seu trabalho jornalístico nos Estados Unidos, onde vive há 20 anos.

Além dos convidados, o apresentador Serginho Groisman também interage com a plateia. O Altas Horas de hoje vai ao ar às 23h10, após o Estrela da Casa.