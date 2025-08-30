Afonso raspa o cabelo em 'Vale Tudo': personagem de versão original teve câncer?

Após começar a exibir alguns sintomas no capítulo da última terça-feira, 26, Afonso (Humberto Carrão) recebeu, no episódio de sexta-feira, 29, o diagnóstico de câncer em Vale Tudo. O filho de Odete Roitman (Débora Bloch) tem leucemia mieloide. Uma cena emocionante será exibida neste sábado, 30: ele terá os cabelos raspados por Solange (Alice Wegmann), que também está esperando dois filhos com o triatleta.

O momento vem após algumas turbulências para o personagem. Afonso descobriu a verdade sobre Maria de Fátima (Bella Campos), se emancipou financeiramente da mãe, abrindo mão da herança e do trabalho na TCA, e se reaproximou da ex-namorada.

Diante do novo quadro de saúde, todos os membros de sua família farão exames para averiguar a compatibilidade para um possível transplante de medula. Odete também levará um enfermeiro para colher o sangue de Leonardo (Guilherme Magon), sem contar a Ana Clara (Samantha Jones) o motivo.