Val Marchiori desabafa após diagnóstico de câncer: 'A gente se sente feia e esquisita'

A socialite Val Marchiori desabafou nessa quinta-feira, 28, sobre o seu diagnóstico de câncer de mama. Em seu perfil no Instagram, a empresária falou sobre a perda de autoestima após descobrir a doença.

"A gente se sente feia, esquisita. Mexe tanto com o psicológico. A gente se sente tão acabada... se eu não tivesse o apoio do maridão, dos filhos, da família, eu não aguentaria", revelou a socialite.

Ao lado do advogado Amilton Augusto, seu marido, Val revelou a importância do companheiro nos últimos dias. "Ele me faz rir, e já melhora o dia. Ele é um palhaço! Tenta me animar toda hora, os filhos também... tem que ter muita fé. Um dia de cada vez", finalizou.