Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico

A apresentadora Tatá Werneck se emocionou durante a edição da última quarta-feira, 27, do Lady Night. Durante um quadro de perguntas e respostas em que entrevistava MC Daniel, a humorista contou que viveu um relacionamento abusivo, e disse que só conseguiu sair da relação graças à intervenção de seu pai.

A revelação aconteceu após Tatá perguntar ao cantor se ele interviria caso seu filho estivesse se relacionando com uma pessoa de quem ele não gostasse, durante o quadro Pai Rico ou Pai Presente. Após a resposta, ela decide contar uma história pessoal.

"Eu vou dizer, agora eu vou contar uma coisa fofa. Eu já tive uma relação tóxica, e o meu pai terminou a relação por mim. É verdade. Eu não conseguia sair de uma relação abusiva que eu vivia e o meu pai terminou uma relação por mim. E falou para ele: 'Você vai entender que essa mulher tem pai'. Juro", compartilhou, segurando as lágrimas.