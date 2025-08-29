Dado Dolabella volta a comentar suposta agressão envolvendo Wanessa Camargo: 'Fui protegê-la'

O ator Dado Dolabella voltou a comentar a suposta agressão envolvendo a atriz/cantora Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira. Dolabella recebeu um comentário em sua página nas redes sociais citando a briga. "Dado, não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse impulso de quando fica nervoso", disse a seguidora do ator.

Ele respondeu. "Eu não fiquei nervoso ali. Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada. Eu estava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim. Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu... Aí a galera que viu no chão já supôs coisas, e começou a fofoca... Mas a real é essa!"

O que aconteceu