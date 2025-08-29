Bel para Meninas: fãs relatam que protesto 'flopou'

O protesto convocado pela influenciadora Bel Peres contra o YouTube, a ser realizado na tarde desta sexta-feira, 29, não aconteceu. Fãs que compareceram ao local designado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, relataram que a jovem permaneceu por 10 minutos e "foi embora".

"Estou aqui no local do encontro e a Bel ficou aqui por dez minutos e foi embora", relata uma das fãs. "Se a Bel quisesse um protesto era para ficar o dia inteiro, e não para ir embora", completa outra. Até a publicação deste texto, a influenciadora não havia comentado sobre os relatos dos fãs.

A movimentação foi convocada pela influenciadora após o YouTube remover seu canal de vídeos, Bel Para Meninas. A remoção aconteceu no último dia 20 de agosto, quando a plataforma deletou uma série de canais brasileiros diante da repercussão do vídeo de Felca sobre adultização.