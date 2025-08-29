'Bel para Meninas' convoca fãs para protesto contra YouTube após exclusão de canal

Sem falar nada, a influenciadora olha para a câmera e encara o público. Após o final do vídeo, um letreiro convoca os fãs do canal para um "protesto pacífico por justiça" nesta sexta-feira, 29, a partir das 12h, em frente ao prédio do Google.

O que aconteceu com 'Bel para Meninas'

O canal Bel para Meninas foi excluído do YouTube no dia 20 de agosto, duas semanas após a repercussão do vídeo do influenciador Felca sobre adultização. Após a denúncia dele, uma série de canais foram deletados pela plataforma por "violar as políticas de segurança infantil" do YouTube. O conteúdo de Felca, publicado no dia 7 de agosto, dedica cerca de três minutos para falar sobre o caso de Bel e sua mãe, Fran Peres.

"Vocês conhecem a Bel para Meninas? [O canal] era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião, uma criança. A busca pelo engajamento extrapolava a normalidade e surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto", relembrou Felca.

São exibidos na tela momentos em que a criança, então com 12 anos ou menos, passava por situações de suposto constrangimento. Num deles, a mãe sugere que "dê uma lambida" em um smoothie, mesmo após uma reação de nojo e enjoo da garota. "É assustador. Dá um sentimento ruim ver a Bel ser aparentemente forçada a fazer essas coisas", disse o influenciador.

"Imagina o que é isso na cabeça de uma criança? Tanto o material quanto a exposição, as críticas [...]. O problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. 'Ah, mas a criança que pediu para fazer vídeo'. A responsabilidade é do tutor, óbvio", prosseguiu Felca, sugerindo que a jovem pudesse ter se tornado uma "adolescente traumatizada".