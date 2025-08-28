Série 'Monster' revive serial killer lendário que aterrorizou os EUA

Gein se tornou infame não apenas pelos crimes, mas pelo legado cultural deixado. Suas ações serviram de base para personagens emblemáticos do cinema de terror, como Norman Bates (em Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).

Elenco da nova temporada e futuro da franquia

Além de Charlie Hunnam no papel de Ed Gein, o elenco inclui Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert. A temporada conta com oito episódios, sendo dois dirigidos por Ian Brennan e seis por Max Winkler.

Monster estreou em 2022 com a temporada dedicada a Jeffrey Dahmer, que rendeu à Netflix uma das maiores audiências do ano e conquistou seis indicações ao Emmy, incluindo a vitória de Niecy Nash como Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2024, a segunda temporada abordou o caso dos irmãos Menéndez e agora concorre a 11 prêmios na 77ª edição do Emmy, marcada para 14 de setembro.

Com a terceira temporada prestes a estrear, a Netflix já prepara a quarta fase, que será centrada em Lizzie Borden, acusada dos assassinatos do pai e da madrasta em 1892. A atriz Ella Beatty foi escalada para o papel principal.