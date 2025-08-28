Reality 'Estrela da Casa' retorna com novas regras e Michel Teló

Os três participantes com as menores médias vão para a avaliação dos jurados, um grupo rotativo de três convidados ligados à música. Um deles é salvo; entre os dois restantes, quem tiver a menor nota do público deixa o programa. "Eu sempre gostei muito do feedback das pessoas", diz Teló.

Além das gravações do reality, o cantor lançou o projeto audiovisual Sertanejinho do Teló, com releituras que unem clássicos sertanejos a outros estilos da música brasileira. Entre as misturas inusitadas, estão Raul Seixas com Los Hermanos, Leandro & Leonardo com Só Pra Contrariar e até Paralamas do Sucesso com Vitor Kley. O projeto também resgata o clima intimista dos primeiros passos do cantor. "Eu tenho uma família muito grande: meu pai tem 11 irmãos, minha mãe tem 11 irmãos. É uma galera que gosta de se ver, que gosta de festa. Então, minha ideia era justamente mostrar esse lado festeiro da família. Inclusive, na gravação, a maioria das pessoas que estão ali são meus familiares e amigos."

Nas gravações, Michel contou ainda com uma participação especial: sua esposa, Thais Fersoza. Pai de Melinda e Teodoro, Teló faz questão de conciliar a carreira intensa com a vida familiar. Ele afirma que a chegada dos filhos mudou sua forma de organizar a agenda.

"Quando a Thaís engravidou, eu falei: opa, chegou o momento que eu sempre sonhei, que é o de ser pai. Desde então, eu organizo tudo para estar presente nos aniversários, no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães e dos Pais. Também tiro pelo menos um final de semana por mês para ficar em casa. É um privilégio poder fazer isso."

