'Minha Vida com a Família Walter': segunda temporada estreia na Netflix e traz novos conflitos

A segunda temporada da série Minha Vida com a Família Walter chegou nesta quinta-feira, 28, ao catálogo da Netflix. A produção dá continuidade à trajetória de Jackie (Nikki Rodriguez) após um verão em Nova York. De volta a Silver Falls, a protagonista enfrenta desafios emocionais e precisa lidar com mudanças significativas na dinâmica com a família Walter.

No novo capítulo da história, Jackie tenta retomar sua rotina no interior, mas percebe que a adaptação será mais difícil do que esperava. A jovem busca se reconectar com Alex (Ashby Gentry) e ao mesmo tempo estabelecer novos limites com Cole (Noah LaLonde), o que marca o início de uma fase mais complexa de suas relações pessoais.

Alex, por sua vez, está envolvido com os treinamentos para uma competição de rodeio que oferece riscos e exige dedicação total. A nova rotina o afasta ainda mais de Jackie. Já Cole, após se distanciar do futebol americano, tenta lidar com o vazio deixado pela prática esportiva, o que o leva a retomar comportamentos problemáticos que podem afetar não apenas sua trajetória, mas também o convívio com os demais.