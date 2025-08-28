Lollapalooza Brasil terá Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator e Deftones

Também será a terceira vez de Lorde no Brasil, sendo a segunda no Lollapalooza. Ela se apresentou na 3ª edição do festival no País, em 2014. Depois, voltou em 2018 para o Popload Festival e em 2022 para o festival Primavera Sound São Paulo, quando também fez um show no Rio de Janeiro.

Já Tyler, The Creator se apresenta no Brasil pela primeira vez como um artista solo. Ele veio ao País antes, em 2011, como vocalista do coletivo Odd Future no festival SWU. Ele agora paga uma dívida de oito anos com o Lollapalooza Brasil, já que em 2018 o rapper chegou a ser anunciado para o festival, mas cancelou o show por razões pessoais.

A banda Deftones faz sua sexta passagem pelo Brasil, mas a fazem sua estreia como atração do Lollapalooza. Eles já se apresentaram em outros festivais no País, como o Rock in Rio em 2001 e 2015 e o Maquinaria, em 2009.

Skrillex, nome artístico do DJ e produtor musical americano Sonny John Moore, é um velho conhecido do Lollapalooza Brasil. Ele já esteve no festival desde a primeira edição, em 2012, e também em 2015, 2016 (como Jack Ü, seu duo com Diplo) e 2023.

Outros destaques

O Lollapalooza confirmou ainda 72 atrações nos três dias de festival, sendo 17 estreantes e 33 internacionais.