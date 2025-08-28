Forbes: Viúva e filhas de Silvio Santos estão entre as mulheres mais ricas do Brasil

O ranking Bilionários Brasileiros 2025, da revista Forbes, revela que 60 mulheres possuem patrimônio bilionário no País, número superior às 48 listadas em 2024. Mesmo com esse crescimento, elas representam apenas 20% do total de nomes presentes na publicação. Juntas, essas mulheres acumulam R$ 343,7 bilhões.

Entre as principais novidades está a entrada de Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas. Elas aparecem pela primeira vez na lista com R$ 6,4 bilhões, valor herdado após a morte do apresentador, em agosto de 2024. O apresentador teve seis filhas: Cintia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, e Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do segundo casamento com Íris. Juntas, elas passaram a administrar a herança e os negócios ligados ao Grupo Silvio Santos.

As principais fortunas femininas do ranking de 2025: