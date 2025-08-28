Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes

Fausto Silva, o Faustão, recebeu alta de internação no Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. Ele esteve hospitalizado desde maio, quando tratou de uma infecção bacteriana aguda com sepse, e passou por dois transplantes no início de agosto.

Segundo o comunicado do Hospital enviado ao Estadão, o ex-apresentador seguirá com o tratamento em casa, após a alta. Depois do transplante de rim e fígado, ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde ficou até o dia 13 de agosto.

"O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular", completa o comunicado.