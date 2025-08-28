Ataque a tiros mata 2 crianças em missa de escola nos EUA

Armado com um fuzil e outras armas, um agressor disparou contra as janelas de uma igreja de uma escola católica onde alunos celebravam a primeira missa do ano letivo, matando uma criança de 8 anos e outra de 10 na cidade de Minneapolis, nos EUA. O atirador deixou também 17 feridos - 14 crianças de entre 6 e 15 anos (2 em estado crítico) e 3 adultos com aproximadamente 80 anos. Ele se matou depois, atrás da igreja.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que o ataque está sendo investigado como um crime de ódio contra católicos e um ato de terrorismo doméstico. Ele afirmou que o atirador da Igreja da Anunciação era uma pessoa "nascida homem com o nome de Robert Westman", de 23 anos.

Sua mãe, Mary Westman, solicitou a mudança de nome, em 2019, de Robert para Robin Westman, porque sua filha "se identifica como mulher e quer que seu nome reflita essa identificação", de acordo com os registros judiciais. Na época, Robin tinha 17 anos.