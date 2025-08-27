Pai de Sabrina Sato passa por grande cirurgia

Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma longa cirurgia no último dia 20 e precisou retirar o pâncreas. A revelação foi feita na noite de terça-feira, 26, por Kika Sato, mãe da apresentadora, que comentou em uma publicação no Instagram da revista Caras sobre a condição do marido. "Ele retirou o pâncreas e está se recuperando. Muito obrigada pelas orações", escreveu dona Kika nos comentários.

Desde a semana passada, Sabrina Sato já estava desabafando com seu público sobre o grave problema de saúde do pai, mas sem revelar ao público qual era o real motivo da cirurgia de emergência de Omar Rahal.

"Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda a equipe clínica e cirúrgica, que preparou, cuidou, operou e tem estado com meu pai há uma semana. Desde as 11h30 da manhã de ontem, quando nos despedimos no centro cirúrgico, até sua chegada à UTI às 4h da manhã, a família e amigos permaneceram em oração, com muita fé de que ele e toda a equipe venceriam essa jornada cirúrgica", escreveu a apresentadora na última quinta-feira, 21.