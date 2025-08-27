Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

"Os relacionamentos dão tão errado ultimamente porque as pessoas entram sem enxergar futuro", afirmou. O cantor terminou um noivado em junho, com Duda Corrêa, após quase um ano de namoro.

"Estou conhecendo uma pessoa maravilhosa, mas não estamos namorando ainda. O futuro a Deus pertence". Ele também compartilhou um print de uma ligação com Victoria.

Na postagem, ela registra a claquete dos Estúdios Globo e também aparece com um buquê de flores. Em um perfil privado da influenciadora, a legenda da foto com as rosas diz: "Sim, Vic está apaixonada."

Episódio com Dado Dolabella

Recentemente, Luan Pereira se envolveu em uma briga com Dado Dolabella, que o empurrou em uma crise de ciúmes por causa de Wanessa Camargo. A confusão aconteceu na sexta-feira, 22, no Rio de Janeiro, durante confraternização dos participantes de Dança dos Famosos.

Zé Felipe defendeu Luan em um show realizado no domingo, 24. O ex-marido de Virginia Fonseca chamou Dado de "folgado" e disse: "Vocês viram isso? É porque o moleque é muito bonzinho, é menino bom, abençoado. Se fosse mato-grossense ou goiano, o cara já tinha levado é bala."