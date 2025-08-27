Gil do Vigor explica relacionamento com Diego Hypolito após surgir de mãos dadas com o ginasta

Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.

"Ele poderia falar que é só amizade. Mas de mão dada num evento público ontem? Explica pra mim", questionou a apresentadora sobre um flagra do ex-BBB com o ginasta, que assistiram juntos ao musical Wicked, em São Paulo.

"Eu vou explicar. A gente é amigo, ele me deu uma medalha e a gente marcou de assistir [o musical]. Aí já tava em cima, faltava 5 minutos para começar. Para não atrasar, eu peguei na mão dele e falei 'vamos', e a gente foi... Eu juro", disse Gil do Vigor enquanto parecia não convencer muito Ana Maria Braga de sua versão da história.