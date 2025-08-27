Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

O ator Bruce Willis, de 69 anos, enfrenta uma nova fase em sua batalha contra a demência frontotemporal (DFT), diagnosticada em 2023. A informação foi confirmada pela mulher do artista, Emma Heming Willis, em entrevista ao programa Good Morning America, da ABC News. De acordo com ela, o astro está perdendo a habilidade de se comunicar verbalmente, mas continua presente e ativo no convívio familiar.

Emma contou que, embora a condição de Bruce tenha evoluído desde o primeiro diagnóstico de afasia, motivo pelo qual ele se aposentou da atuação em 2022, ele ainda desfruta de boa saúde física. "Bruce está com uma saúde ótima no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora", disse.

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva. "Sinto que ele ainda nos reconhece. Quando estamos com ele, ele se ilumina. Ele segura nossas mãos, retribui beijos e abraços. Está curtindo esses momentos com a gente", compartilhou Emma.