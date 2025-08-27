Atriz sul-coreana volta aos holofotes após vídeo e rumores de namoro com Jimin, do BTS

A atriz sul-coreana Song Da Eun voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa de entretenimento após publicar um vídeo em sua conta no TikTok, que rapidamente se tornou viral. A razão? A breve aparição de Jimin, integrante do grupo BTS, reacendendo antigos rumores de um possível relacionamento entre os dois.

Na gravação, o cantor aparece saindo de um elevador aparentemente surpreso com a presença de quem grava o vídeo. A reação espontânea de Jimin ao dizer "Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar", deu combustível para que fãs e internautas voltassem a discutir a relação entre ele e a atriz.

Os boatos sobre um suposto namoro entre Jimin e Song Da Eun não são recentes. Desde 2022, a atriz tem sido vinculada ao nome do astro, inclusive alegando publicamente que os dois estariam juntos há anos e vivendo sob o mesmo teto.