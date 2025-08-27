SplashUOL
Atriz sul-coreana volta aos holofotes após vídeo e rumores de namoro com Jimin, do BTS

A atriz sul-coreana Song Da Eun voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa de entretenimento após publicar um vídeo em sua conta no TikTok, que rapidamente se tornou viral. A razão? A breve aparição de Jimin, integrante do grupo BTS, reacendendo antigos rumores de um possível relacionamento entre os dois.

Na gravação, o cantor aparece saindo de um elevador aparentemente surpreso com a presença de quem grava o vídeo. A reação espontânea de Jimin ao dizer "Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar", deu combustível para que fãs e internautas voltassem a discutir a relação entre ele e a atriz.

Os boatos sobre um suposto namoro entre Jimin e Song Da Eun não são recentes. Desde 2022, a atriz tem sido vinculada ao nome do astro, inclusive alegando publicamente que os dois estariam juntos há anos e vivendo sob o mesmo teto.

Em declarações anteriores à imprensa coreana, Song afirmou que possui provas que sustentam suas afirmações, além de garantir que não teme possíveis processos ou retaliações por parte dos fãs do BTS.

Quem é Song Da Eun

Song Da Eun começou sua carreira em 2011 na série Cant Live with Losing, da emissora MBC, mas ganhou maior visibilidade após participar da segunda temporada do reality show Heart Signal, exibido pela Channel A em 2018. Na época, formou par romântico com o participante Jung Jae Ho, com quem manteve um breve relacionamento após o fim do programa.

Desde então, atuou em produções como Once Again (2020), da KBS 2TV, e Mother (2020), da tvN.

