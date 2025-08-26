Sting está sendo processado por ex-integrantes do The Police por royalties não pagos

O ex-vocalista do The Police, Sting, está sendo processado por Andy Summers e Stewart Copeland, com quem trabalhou na banda, por royalties não pagos.

Segundo a People, o Tribunal Superior de Londres anunciou, nesta segunda-feira, 25, que a disputa judicial é sobre "contratos e acordos comerciais gerais". Sting e sua empresa, a Magnetic Publishing Limited, são listados como réus no processo.

A revista aponta que Sting ganha cerca de 500 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 4 milhões) anualmente pela música Every Breath You Take, que é o maior sucesso da banda. Nenhum dos outros integrantes da banda receberia direitos autorais e créditos de composição da música.