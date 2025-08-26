Spotify vai lançar chat no aplicativo

O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas - ou DMs - no aplicativo nesta segunda-feira, 26. Intitulado Messages, a novidade vai permitir que usuários recomendem músicas, podcasts ou audiolivros para amigos e familiares dentro da própria plataforma.

Segundo o aplicativo, o recurso foi criado a partir de pedidos de usuários. "Para artistas, autores e criadores, o compartilhamento facilitado significa mais recomendações boca a boca e ajuda a conquistar novos fãs. Nosso objetivo é dar aos usuários o que eles desejam e tornar esses momentos de conexão mais fluidos e dinâmicos no aplicativo Spotify", escreveu a empresa em uma nota à imprensa.

Conforme a plataforma, o Messages vai ser disponibilizado tanto para usuários que utilizam o Spotify de forma gratuita quanto para usuários premium a partir desta semana. O único critério é que apenas pessoas com 16 anos ou mais terão acesso ao recurso.