Quem é Allan Souza Lima, apontado como novo affair de Wanessa Camargo?

Nascido em 18 de novembro de 1985, no Recife, Allan cresceu vizinho do cantor Chico Science, influência que despertou seu interesse pelas artes. Estudou música no Conservatório de Pernambuco e, ao completar 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades na área artística.

Na capital fluminense, passou a se dedicar à interpretação e formou-se ator pela Casa das Artes de Laranjeiras em 2006. A partir dali, iniciou sua caminhada no teatro, televisão e, mais recentemente, nas plataformas de streaming.

Sua estreia na televisão ocorreu em 2007, na novela Os Mutantes, da Record. A partir de 2009, passou a aparecer com mais frequência em produções da Globo, com participações em tramas como Caminho das Índias, Avenida Brasil e Guerra dos Sexos. Em 2015, ganhou seu primeiro papel de destaque na emissora, na novela A Regra do Jogo.

Desde então, integrou o elenco de produções como Novo Mundo (2016), Órfãos da Terra (2019) e Amor Perfeito (2023).

No streaming, atuou em Cangaço Novo (2023) e no filme A Menina que Matou os Pais (2024), ambos lançados pela plataforma Prime Video.

Experiência com dança e trajetória na Globo