Masp bate recorde de público com exposição de Monet, que se torna a mais visitada do museu

O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) anunciou nesta terça-feira, 26, que atingiu um marco histórico de público com a exposição A ecologia de Monet, visitada por 410 mil pessoas desde a sua abertura, em maio, até o último domingo, 24.

O museu paulistano também já informou que vai estender a exposição de Monet até 6 de setembro, um sábado, e ampliar os horários de funcionamento na última semana da mostra, além de novas opções de horários com entrada gratuita além das terças-feiras nos próximos dias (veja detalhes abaixo).

A nova mostra de Claude Monet (1840 - 1926) superou os números de outra exposição do próprio pintor impressionista francês, em 1997, que recebeu 401 mil pessoas e também a exposição Tarsila Popular, da pintora brasileira Tarsila do Amaral (1886 - 1973), que recebeu 402 mil visitantes em 2019.