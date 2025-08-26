Marido de Sasha, João Lucas lista procedimentos estéticos que já fez

João Lucas, de 26 anos, voltou a chamar atenção ao comentar abertamente sobre as mudanças na aparência. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, o cantor e marido de Sasha Meneghel contou que passou por diferentes procedimentos estéticos nos últimos anos, além de ter recorrido ao uso de uma substância para emagrecer, que hoje está em alta entre celebridades.

Durante a conversa, João Lucas revelou que fez rinoplastia aos 21 anos, harmonização facial na juventude e que, mais recentemente, passou a fazer uso de botox e sessões de laser. Ele também contou que perdeu peso com a ajuda de uma caneta emagrecedora, antes mesmo de o medicamento ganhar popularidade no meio artístico. Sua entrevista foi ao ar ontem, uma semana depois da conversa entre Blogueirinha e Paola Carosella, que gerou polêmica, debate, exclusão de posts de desabafos.

"A primeira vez que emagreci foi com caneta e não era tão popular. Teve uma pessoa que me indicou, ela indicou para todo mundo. Aí depois ficou conhecido", disse o cantor, lembrando do início do processo de emagrecimento. Segundo ele, após o uso do remédio, manteve o peso com auxílio de nutricionista e treinos.