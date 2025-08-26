Após ser empurrado por Dolabella, Luan Pereira faz alerta: '10 motivos para voltar com o/a ex'

O que aconteceu?

Luan Pereira e o ex-casal deram versões diferentes sobre a suposta agressão, que teria acontecido em uma festa do elenco do Dança dos Famosos na noite de quinta-feira, 21, em um bar no Rio de Janeiro.

Wanessa e Dado negam que tenha havido uma agressão. A cantora falou em "crise de ciúmes". Já Luan afirma que "não apanhou", mas sofreu um "empurrão". "Não se preocupem porque não apanhei, foi só um empurrão", disse o cantor em um pronunciamento.

Dado Dolabella, por sua vez, afirmou que "não houve agressão" por sua parte, que tem "respeito" pela ex-namorada e que os dois devem "seguir sua jornada de forma independente" após um "ciclo que se encerrou".

Wanessa Camargo e Dado Dolabella iniciaram o namoro no início dos anos 2000, sendo um dos casais mais comentados na época. O romance durou até 2002. A cantora teria se reaproximado do ator depois do fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, em 2022, mas só assumiu a volta com Dado em outubro de 2023. Desde então, o relacionamento do casal ficou marcado por idas e vindas.

Wanessa estaria com outro colega do elenco