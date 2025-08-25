Zé Felipe chama Dado Dolabella de 'folgado' ao comentar episódio com Luan Pereira

Em suas redes sociais, também na sexta, Wanessa informou que não houve agressão. Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um "momento infeliz" com o cantor Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu ela.

Luan e Dado explicam 'empurrão'

Os envolvidos na briga, Luan e Dado, também se pronunciaram.

Por meio de um vídeo, Luan explicou: "Todo mundo se diverte com todo mundo no maior respeito e amizade. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Tinha dançado com professores, amigos, a própria Wanessa. É costume do elenco dançar nos bastidores e fazer os passos que aprenderam. Peguei, dancei, rodei ela. Quando me dei conta, [apareceu] fulano [Dado Dolabella], que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, eu nem tinha visto no rolê."

Também por meio das redes sociais, em seus stories, Dado afirmou que "não houve agressão" e que "Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito."