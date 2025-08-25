Snoop Dogg critica casal LGBT+ em filme da Pixar: 'Tenho medo de ir ao cinema'

Snoop Dogg disse que ficou "com medo" de ir ao cinema após levar os netos para uma sessão de Lightyear (2022), animação da Pixar derivada dos personagens de Toy Story. Segundo o rapper, ele ficou desconfortável com as perguntas feitas por uma das crianças sobre a presença de um casal lésbico no filme.

"Eles [comentaram]: 'Ela teve um bebê com outra mulher. No meio do filme, meu neto vira para mim e pergunta: 'Papa Snoop, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher", recordou o rapper, em entrevista concedida ao podcast It's Giving.

A animação dirigida por Angus MacLane conta a história do personagem que deu origem ao boneco Buzz Lightyear. Na trama, o jovem astronauta Buzz e sua tripulação ficam abandonados em um planeta hostil e precisam escapar do malvado Zurg e de seu exército de robôs. A comandante Alisha Hawthrone é casada com outra mulher, Kiko, e as duas têm um filho. Além disso, as duas protagonizam o primeiro beijo entre duas personagens do mesmo sexo de um filme da Pixar.