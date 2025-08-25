Raul Gil conta o que conversou com filha por telefone após briga

Raul Gil comentou a respeito das recentes brigas envolvendo sua família em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo, 24. O apresentador foi questionado pelo programa sobre um vídeo postado por sua neta, Raquel, filha de Nanci Gil, uma das filhas do apresentador e irmã de Raul Gil Jr., com quem estariam rompidas e em potencial disputa judicial.

Raul Gil respondeu, negando que tenha sido um pai ausente para Nanci: "eu não sou nada do que ela falou. Sou amigo dela, sou pai dela. E sou avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. Todo mês eu 'cacifei' ela. E bem. O que ela tem, praticamente fui eu que dei. Fico abismado. Às vezes chego na minha casa, fico parado... Por quê?!"

O apresentador também afirmou que teria recebido uma ligação da filha após o ocorrido: "me ligou. Falou: 'Quero pedir desculpa ao senhor, não sei como aconteceu isso'. Eu falei: 'deixa para lá, está tudo certo'. Só queria que se retratasse. Eu desculpei. Quem perdoa é Deus."