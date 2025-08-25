Naomi Campbell fala sobre passado em comum com Cauã Reymond no 'Domingão com Huck'

A edição do Domingão com Huck deste domingo, 24, contou com a participação especial de Naomi Campbell. A modelo britânica esteve no palco do programa para revisitar marcos de sua trajetória profissional e surpreendeu ao mencionar uma conexão com o ator brasileiro Cauã Reymond, integrante do júri artístico do Dança dos Famosos.

Durante a conversa, Naomi Campbell contou que conheceu Cauã em 2001, durante um curso de atuação em Nova York (EUA), ministrado pela professora Susan Patson. Segundo ela, os dois não se viam desde então, até que se reencontraram no ano passado, durante um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha (Itália).

"Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora", disse Naomi.