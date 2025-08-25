Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira, 25. A notícia foi divulgada nas redes sociais do grupo. A causa da morte não foi revelada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda", diz a nota.

Meanda era guitarrista da Blitz desde 2005.