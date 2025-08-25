Lollapalooza 2026 revelará line-up na quinta-feira, 28; saiba como comprar ingressos

A organização do Lollapalooza Brasil 2026 anunciou que o line-up da próxima edição será divulgado nesta quinta-feira, 28, às 12h. A informação foi confirmada nas redes sociais do festival, que está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Embora as atrações ainda sejam desconhecidas, a compra de ingressos para o evento já está liberada desde o último dia 14 de agosto, nas modalidades Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass. A venda do LollaPass, ingresso que dá direito aos 3 dias de festival e com preço promocional, acontecerá até a quarta-feira, 27, segundo informou o evento.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 792,00 e R$ 4.583,53, a depender do tipo de entrada escolhido. Além disso, vale lembrar que o evento conta com Entrada Social, que garante 45% de desconto no preço dos ingressos em modalidade inteira. Qualquer cliente pode gerar uma doação automática de R$ 20 para as entidades Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança e garantir o desconto. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista.