Cinco tipos de medo, de Bruno Bini, vence Festival de Gramado

Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini, recebeu o Kikito de melhor filme no 53.° Festival de Cinema de Gramado. Em cerimônia realizada no sábado, 23, o longa levou ainda outros três prêmios, de melhor roteiro, montagem e ator coadjuvante, para o rapper Xamã.

O longa conta a história de Murilo (interpretado por João Vitor Silva), um músico internado por covid que acaba se envolvendo com a enfermeira Marlene (Bella Campos), presa a um relacionamento abusivo com o traficante Sapinho (Xamã). O rapper dedicou o prêmio à mãe e afirmou que sempre foi um sonho trabalhar com cinema. Ele agradeceu ao diretor pela primeira oportunidade de atuar em um filme.

O longa Papagaios, de Douglas Soares, levou os prêmios de melhor longa-metragem brasileiro pelo júri popular, melhor direção de arte, melhor desenho de som e melhor ator, para Gero Camilo.