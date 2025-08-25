Bia Miranda é alvo de críticas na web após reportagem do 'Fantástico' sobre acidente

A exibição de uma matéria especial no Fantástico neste domingo, 24, trouxe à tona novos desdobramentos sobre o acidente envolvendo a influenciadora Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto. O conteúdo incluiu imagens inéditas do episódio ocorrido na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na última quarta-feira, 20, e repercutiu nas redes sociais ao longo da noite.

Internautas reagiram à reportagem levantando questionamentos sobre a influência e popularidade do casal, especialmente diante dos comportamentos já exibidos por ambos nas plataformas digitais.

Além da colisão, os dois são alvos de uma investigação que apura a divulgação de jogos de azar pela internet. Em episódio anterior, Bia havia publicado vídeos em que ela e Gato Preto aparecem queimando roupas supostamente entregues por uma ex-namorada do influenciador. A influenciadora também declarou, publicamente, ter sido vítima de agressões durante o relacionamento.