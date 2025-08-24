Sucesso de filme anima Ney Matogrosso a repetir o show da turnê

Ney Matogrosso voltará ao Allianz Parque, em São Paulo, para mais um show da turnê Bloco na Rua no dia 21 de dezembro. Os ingressos para a apresentação única na capital paulista começaram a ser vendidos na sexta-feira, 22, no site da Eventim e também estão disponíveis na bilheteria oficial da Arena do Palmeiras, no bairro Água Branca.

A apresentação acontece meses após o sucesso do lançamento da cinebiografia Homem com H, protagonizado por Jesuíta Barbosa, e com direção de Esmir Filho. O longa usa imagens do show feito pelo artista no Allianz Parque em 2024.

No repertório do show devem entrar grandes sucessos eternizados na voz artista, como Sangue Latino, Pro Dia Nascer Feliz (Barão Vermelho), Eu Quero é Botar Meu Bloco na rua (Sérgio Sampaio) e Jardins da Babilônia (Rita Lee).