O desejo de Jaguar para sua morte: cinzas espalhadas pelos bares que frequentou

O cartunista Jaguar morreu neste domingo, 24, aos 93 anos. Há 25 anos, quando tinha 68, deu uma entrevista ao Estadão revelando um plano inusitado após a morte: desejava que seu corpo fosse cremado e suas cinzas espalhadas pelos bares que frequentou.

"Essa história [de velório tradicional] é uma aporrinhação para a família e os amigos. Além do mais, não quero que ninguém me veja dentro de um caixão. Vai faltar cinza, mas, aí, eu disse para a minha mulher incinerar um pangaré para completar o bolo", explicava, com bom humor, ao Estadão em setembro de 2000.

Entre os estabelecimentos estariam o Bar Luiz, Bar Brasil e o Bracarense, no Rio de Janeiro, o Pirajá e o Piratininga, em São Paulo, e o Bar do Carlinhos, em Itaipava, cidade da região serrana do Rio.