Dança dos Famosos: veja notas e classificação de hoje e saiba o que será feito após empate

Mais uma edição da Dança dos Famosos foi ao ar no Domingão Com Huck de hoje, domingo, 24. Ao fim da atração, Luciano Huck divulgou as notas do júri técnico, júri artístico e da plateia.

Os integrantes do Grupo A e do Grupo D estão classificados para a próxima fase. Diante de um empate entre os dois grupos piores colocados, Huck anunciou a dinâmica do próximo programa, que contará com uma repescagem.

"Sugiro os oito dançarem na semana que vem, individualmente. As duas menores notas saem da competição", disse. Confira abaixo mais detalhes sobre a classificação da Dança dos Famosos de hoje.