Wanessa se pronuncia sobre 'crise de ciúme' de Dado Dolabella após rumores de agressão; entenda

A cantora Wanessa se pronunciou sobre rumores de que teria sido agredida pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella, durante uma confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.

Em uma publicação nos stories do Instagram na noite de sexta, 22, a filha de Zezé di Camargo disse que o ex teve uma "crise de ciúmes", mas negou que tenha sofrido um episódio de agressão.

Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um "momento infeliz" com o cantor de agronejo Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.