Morre Miguel Proença, pianista e ex-presidente da Funarte, aos 86 anos

"Foi o maior divulgador dos compositores brasileiros, com aproximadamente 30 gravações. Na sua casa conheci Nelson Freire, Maria Lucia Godoy, Edino Krieger, Mindinha, Villa Lobos, Bidu Sayão, e tantos outros", publicou Gloria.

Já Gomes escreveu: "Miguel foi uma das pessoas mais queridas que já conheci, respirava arte. Foi sempre um amigo fiel, incentivador! Sua carreira foi brilhante como pianista clássico, mas amava a música popular. Suas gargalhadas estão presentes no coração de quem o conheceu. Você deixará muita saudade!"

Miguel Proença, um amante e estudioso da música

Miguel Angelo Oronoz Proença, seu nome completo, nasceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, em 1939. Estudioso de sua área, fez doutorado pela Escola Superior de Música de Hannover e foi professor na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e na Universidade de Música de Karlsruhe, na Alemanha.

Entre 1995 e 1998, em parceria com a Capes, proporcionou bolsas de estudo para brasileiros na Europa, Rússia, Japão e Brasil. Décadas antes, ele próprio havia sido bolsista da Pró-Arte e da Deutscher Akademischer Austuschdienst.

Como destaca reportagem do crítico musical Caldeira Filho, do Estadão, publicada em 1972, Miguel Proença já conquistava destaque há muito tempo. "Apresentou-se em várias cidades da Europa como recitalista e, como solista, tocou com a Orquestra Sinfônica Brasileira e Nord Deutscher Rundfunk, da Alemanha. São excelentes as críticas de que foi objeto, reproduzidas no programa impresso."