Lil Nas X permanecerá preso até segunda; rapper andou seminu em Los Angeles

O rapper Lil Nas X, vencedor de 2 Grammys e famoso mundialmente pela música Old Town Road, deve permanecer preso até segunda-feira (24), após andar seminu pelas ruas de Los Angeles em um aparente delírio. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Conforme a publicação, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que a prisão se deu após o rapper agredir um policial. Ele também foi hospitalizado por uma possível overdose.

Imagens obtidas pelo TMZ mostram o cantor andando pelas ruas vestindo apenas uma cueca e botas de cowboy. O The Hollywood Reporter informou que a equipe do rapper não respondeu a pedidos de pronunciamento sobre o caso.