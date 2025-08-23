Jeferson Tenório denuncia censura após ter perfil com 80 mil seguidores desativado no Instagram

Autor dos livros O Avesso da Pele, Estela sem Deus e De Onde Eles Vêm, Tenório vem denunciando o caso em um novo perfil. A conta reserva tem 7,6 mil seguidores.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o escritor afirma que tentou entrar em contato com a Meta, mas não conseguiu informações. Ele está há mais de um mês sem acesso ao perfil, mas só trouxe o caso a público nesta semana.

"No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada, mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta sob alegação de que não se enquadrava nas diretrizes da plataforma", narrou Tenório.

O escritório FFM Advogados, que representa o autor, informou que vai acionar a Meta judicialmente.

"Vamos adotar todas as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa, uma vez que a exclusão arbitrária reduz drasticamente o alcance do trabalho de Tenório, prejudicando sua atuação como escritor, educador e figura pública. Trata-se de uma grave violação à liberdade de expressão e ao direito à comunicação", informou, em nota, o escritório.

'É impossível escrever um livro sem material biográfico', diz Jeferson Tenório