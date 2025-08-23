Diretor assistente de 'Emily em Paris' morre aos 47 anos durante gravações da série

Diego Borella, diretor assistente da série da Netflix Emily em Paris, morreu durante as gravações da produção em Veneza, na Itália, aos 47 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal italiano La Repubblica.

Segundo a publicação, ele passou mal e desmaiou em frente aos colegas na noite de quinta-feira, 21, durante filmagens dentro do Hotel Danieli. Borella foi socorrido pela equipe médica da produção e, depois, por médicos do serviço de saúde de Veneza, mas não resistiu.

Em um comunicado enviado neste sábado, 23, ao jornal britânico Telegraph, o serviço de saúde informou que uma ambulância chegou ao local às 18h42. "Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto", diz a nota.