Dado Dolabella e Luan Pereira dão versões diferentes sobre suposta agressão

A cantora destacou: "Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito."

Na tarde deste sábado, 23, Luan Pereira publicou um vídeo em que comenta o ocorrido, situando-o em um after (encontro após gravações) com o elenco da Dança dos Famosos, da TV Globo, do qual faz parte.

"Todo mundo se diverte com todo mundo no maior respeito e amizade. Inclusive, no after, eu estava acompanhado. Tinha dançado com professores, amigos, a própria Wanessa. É costume do elenco dançar nos bastidores e fazer os passos que aprenderam. Peguei, dancei, rodei ela. Quando me dei conta, [apareceu] fulano [Dado Dolabella], que eu nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, eu nem tinha visto no rolê", conta.

Em seguida, Luan prossegue: "Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Tropecei na lixeira e caí no chão. Aí levantei na maior paz do mundo, sem entender o que aconteceu. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado. Falei: 'Quem é ele?', para entender por que aconteceu isso. Na hora minha assessora pegou e me falou: 'É fulano, ex dela.'"

Pereira afirma que Dado ainda voltou "Querendo me pedir desculpas. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto". "Agressão, briga, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Inclusive, quem parte para a agressão já perde a razão. Tanto que peguei meu grupo, as pessoas que estavam comigo, peguei meu carro e fui embora. Aí acordei com esse bafafá todo", afirmou.

Por fim, insinuou que Dado Dolabella "não tem um histórico muito agradável de a gente falar", e encerrou: "Não se preocupem porque não apanhei, foi só um empurrão".