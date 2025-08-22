Mikey Madison diz que precisou se isolar após Oscar por 'Anora'

O prêmio, inclusive, fica na casa da atriz na Califórnia (EUA), ao lado de uma coleção de discos.

Em busca de uma vida mais reclusa

"É como se agora eu tivesse consciência de como sou percebida. Não estou nas redes sociais, nunca me arrependo de perder uma festa ou um jantar, mas parece que a sociedade me obriga a me perguntar: 'Devo fazer isso também para ser feliz?'"

No longa, Madison interpreta uma stripper de Nova York que acaba se envolvendo com o filho de um oligarca russo. Se a personagem é expansiva e performática na tela, a atriz não poderia ser mais diferente.

Segundo Sean Baker, diretor de "Anora", foi justamente a diferença entre a postura real da artista e sua interpretação que o levou a escolhê-la para o projeto. "Fingimos ser alguém que não somos para deixar os outros à vontade. Acho que a timidez deveria ser considerada uma forma de poesia", finalizou a atriz.

Onde assistir 'Anora'?

O longa de Sean Baker pode ser assistido na Prime Video. Na trama, a jovem stripper Anora (Mikey Madison) conhece o filho de um oligarca russo e engata um improvável romance. Após um casamento impulsivo em Los Angeles, a família de Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn) retorna para os Estados Unidos com um único objetivo - anular a união entre o casal.